‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نيوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 150800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 152600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 151250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 151550 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 151300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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