‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 149,650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 150,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 150,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 149,000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150,150 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150,050 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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