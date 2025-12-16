داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 143100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 142500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141850 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.