‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-03-14T09:29:52+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154050  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ پەنجشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 153500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153850 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon