‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ پەنجشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142950 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.