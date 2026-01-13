داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 146400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 146600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 147000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 146000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 145950 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 145850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.