داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-02-22T07:48:49+00:00

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت   و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 152,600  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 152700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 152,000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152,750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

