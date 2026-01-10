داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 146800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ پەنجشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 147250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 146250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 145700 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 145600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.