‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-01-17T08:41:21+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت   و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 147500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 148000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 146000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 147350 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 147250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

