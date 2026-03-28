داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 154700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154400 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.