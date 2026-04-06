‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-04-06T08:26:33+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154400  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 15480 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 154,000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154,700 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154,600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

