داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143050 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.