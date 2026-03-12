‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 153850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 154250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد داوەزیا، نرخ فرووشتن رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153250 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزیا و نرخ فرووشتنی رەسیە 153700 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 153550 دينار وەرانوەر 100 دولار.

