‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

2026-01-15T14:00:25+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا/هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا.      .

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد داوەزیا، نرخ فرووشتن رەسیە 148000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 147000 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزیا و نرخ فرووشتنی رەسیە 147400 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 147300 دينار وەرانوەر 100 دولار.

