‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل
2025-11-27T13:52:13+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا.       

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 142350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 141900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزیا و نرخ فرووشتنی رەسیە 141700 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 141400 دينار وەرانوەر 100 دولار.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon