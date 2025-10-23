‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا و لە هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141550 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141550 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141200 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

