‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
2025-12-18T08:41:11+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغدابەغدادد پایتەخت داوەزیا و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142600  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە  142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار  وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141600 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon