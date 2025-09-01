داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142200 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.