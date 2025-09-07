داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 142000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.