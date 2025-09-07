داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏ شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو

‏یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 142000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

