‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیاو لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141,600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141,550 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

