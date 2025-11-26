‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغدابەغدادد پایتەخت داوەزیا و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

