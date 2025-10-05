داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
2025-10-05T07:48:56+00:00

‏ ‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  داوەزیا و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 142500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141300 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141200 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon