‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر
2025-11-23T08:19:37+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغدابەغدادد پایتەخت داوەزیا و لە هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141200  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە  141300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 142,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار  وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140900 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

