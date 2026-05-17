داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا و هەولێر جیگیربوین وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 153500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153500 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.