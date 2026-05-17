‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی هەولێر

2026-05-17T08:17:04+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا و هەولێر جیگیربوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153800  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 153500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153500 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

