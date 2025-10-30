داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد بەرزەوبوینی لە هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141150 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.