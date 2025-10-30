داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد بەرزەوبوینی لە هەولێر

2025-10-30T08:35:42+00:00

‏ ‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141150 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 142000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

