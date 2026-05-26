‏داوەزیان نرخ خام نەفت عراق وەگەرد بانوخوارکرن بازاڕەیل جەهانی

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏نرخەیل نەفت عراق، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیانیگ وەرچەویگ توومار کردن، ئەوەیش وەگەرد بانوخوارکردن بازاڕەیل جەهانی و جیاوازی کارکرد خامەیل پەیمانەیی؛ خام بەسرە و قورس داوەزی ئەرا 99.20 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل وە زەرەریگ رەسیە 4.66 دۆلار، وە رێژەی 4.49٪، هەرچەن خام ناوڕاس بەسرەش داوەزی ئەرا 101.30 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل وە داوەزیانیگ نزیک کە رێژەگەی رەسیە 4.40٪.

‏لە بازاڕەیل جەهانی، خام برێنت بەرزەو بوی ئەرا 97.83 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل و قازانج 1.76٪ توومار کرد، و خام تەکساس ناوڕاس ئەمریکی هەر داوەزیان خوەی دریژە دا و رەسیە 91.47 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، وە رێژەی 5.31٪.

‏هەمیش ئامارەیل دەر خسن نرخ چەن خامەیگ کەنداو و عەرەبی داوەزیە؛ خام عەرەبی سووک سعودیە 4.24٪ داوەزی و جێگیر بوو لەبان 108.35 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، و خام موربان ئیماراتیش 9.19٪ داوەزی ئەرا 92.82 دۆلار.

