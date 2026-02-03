داوەزیان گەپیگ نرخ خام بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ نەفت خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، 5% داوەزیان وەخوەی دی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی.
نرخ خام قورس بەسرە 3.26 دۆلار داوەزیا یەکسانە وە 5.11% رەسیە 60.49 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، خام ناوڕاس بەسرە 3.26 دۆلار و وە رێژەی 4.92% داوەزیا رەسیە 62.94 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.
نرخ نەفت لە بازاڕ جیهانییەیل داوەزیا، دویای کەمەوبوین رخداریەیل جیۆپۆلیتیکییەیل وە مدوو رێککەفتن لەبان دەسوەپیکردن دانوستانە ئەتۆمییەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران کە بڕیارە لە تورکیا وەڕیوەبچێد، بیجگە لە زەرزەوبوین بەهای دۆلار ئەمریکی.
لە بازاڕەیل، نرخ بەرمیلیگ نەفت خام برێنت ئەرا 65.92 دۆلار داوەزی، هەمیش نرخ نەفت خام تەکساس ئەمریکی رەسیە 61.82 دۆلار.