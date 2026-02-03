‏داوەزیان گەپیگ نرخ خام بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ نەفت خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، 5% داوەزیان وەخوەی دی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی.

‏ نرخ خام قورس بەسرە 3.26 دۆلار داوەزیا یەکسانە وە 5.11%‎‎ رەسیە 60.49 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، خام ناوڕاس بەسرە 3.26 دۆلار و وە رێژەی 4.92% داوەزیا رەسیە 62.94 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏ نرخ نەفت لە بازاڕ جیهانییەیل داوەزیا، دویای کەمەوبوین رخداریەیل جیۆپۆلیتیکییەیل وە مدوو رێککەفتن لەبان دەسوەپیکردن دانوستانە ئەتۆمییەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران کە بڕیارە لە تورکیا وەڕیوەبچێد، بیجگە لە زەرزەوبوین بەهای دۆلار ئەمریکی.

‏لە بازاڕەیل، نرخ بەرمیلیگ نەفت خام برێنت ئەرا 65.92 دۆلار داوەزی، هەمیش نرخ نەفت خام تەکساس ئەمریکی رەسیە 61.82 دۆلار.

