‏داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لەبان ئاست جەهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 95 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 1.45%‎‎ رەسیە 64.73 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاسیش 95 سەنت داوەزیا و وە رێژەی 1.41% ‎رەسیە 66.58 دۆلار.

‏نرخ نەفت جەهانی بەرزەوبوی مەوقەی وازکردنی لە ئمڕوو وەرجە ئەوەگ دوارە کەمیگ داوەزێد لە رووژ ئمڕوو چوارشەممە، وەردەوام داوەزیانی ئەرا ماوەی سێ رووژ وەبان یەک، وەرد زیایبوین پەستان بان بازاڕ وە مدوو گومانەیل بان روسیا زیای بەرهەمهاوردن ئۆپک +.

