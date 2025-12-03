‏داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ لە جەهان

2025-12-03T08:01:27+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏داوەزیان نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورسو نا،ڕاس، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 48 سەنت داوەزی کە یەکسانە وە  0.79%‎‎ رەسیە 60.29 دۆلار، و نرخخام ناوڕاس بەسرە  48 سەنت ووە رێژەی  0.77% ‎داوەزیا رەسیە 62.4 دۆلار.

‏نرخنەفت لە جەان لە مامەلەیل پیشوەختەی داوەزیا، وە مدوو کەمی داواکاری و وەردەسبوین دابینکریاگ، وەردوەدویاچگن بازرگانەیل ئەرا گفتوگویەیل ئاشتی  کە ئەمریکا وەرد روسیاکرد ئەرا کۆتایهاوردن ،ە جەنگ ناوەین ئۆرکرانیا وروسیا.

