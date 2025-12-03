داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ لە جەهان
2025-12-03T08:01:27+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغداد
داوەزیان نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورسو نا،ڕاس، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 48 سەنت داوەزی کە یەکسانە وە 0.79% رەسیە 60.29 دۆلار، و نرخخام ناوڕاس بەسرە 48 سەنت ووە رێژەی 0.77% داوەزیا رەسیە 62.4 دۆلار.
نرخنەفت لە جەان لە مامەلەیل پیشوەختەی داوەزیا، وە مدوو کەمی داواکاری و وەردەسبوین دابینکریاگ، وەردوەدویاچگن بازرگانەیل ئەرا گفتوگویەیل ئاشتی کە ئەمریکا وەرد روسیاکرد ئەرا کۆتایهاوردن ،ە جەنگ ناوەین ئۆرکرانیا وروسیا.