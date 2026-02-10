داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیانی لە جیهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیا وەگەرد داەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهان.

‏نرخ نەفت خام قورس 69 سەنت و وەرێژەی 1.09% بەرزەوبوی رەسیە 62.66 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ و خام ناواس بەسرەش 89سەنت دۆلار وە رێژەی 1.35% بەرزەوبوی رەسیە 64.91 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت داوەزیا وەرێژەی کەمیگ لە بازاڕەیل ، دویای ئەوەگ بازرگانەیل خەریک مەزەنەی ئەو رخداریەیلە بوین کە هاتێ رویوەروی دابینکردن نەفت بوود، هووکارەگەی ئەو رینماسی نوویەیلەس واشنتۆن دەریکرد ئەرا کەشتیەیلە وە قورگ هۆرمز رەدبوون لەوەر ئەو وردەوزدەیلە لەناوەین ئیران و واشنتۆن هەس.

‏خام برێنت رەسیە 68.83 دۆلار و خام تكساس ئەمریکی 64.14 دۆلار.

