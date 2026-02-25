‏داوەزیان نرخ خام بەسرە وەرد بەرزەوبوین نەفت لە جیهان

شەفەق نیوز- بەسرە

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویرەگەی، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏نرخ نەفت خام سەنگین بەسرە 79 سەنت داوەزی، یەیش یانی نزیکەی 1.16٪ و ڕەسییە 67.35 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ، هەمیش، نرخ نەفت خام ناوراس بەسرە 79 سەنت داوەزی، وە رێژەی 1.12٪ و ڕەسییە 69.60 دۆلار.

‏لە لایترەو، نرخەیل گشتی نەفت بەرزەو بوی؛ یەیش وە مدوو ئەوەگ بازاڕەیل چەوەرێ گفتوگۆیل ناونی ئەمریکا و ئێرانن و ترێس هەی لە بەرزەوبوین جەنگ و ئاڵۆزی ناونی ئی دو وڵاتە و کاریگەریی لەبان کلکردن نەفت. نرخ نەفت خام برێنت ڕەسییە 71.26 دۆلار، و نەفت خام تێکساس ئەمریکییش بەرزەو بوی ئەرا 66.02 دۆلار.

‏

‏