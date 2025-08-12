داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین نەفت
2025-08-12T08:31:49+00:00
شەفەق نیوز ــ بەغدا
نرخ خام قورس و ناوڕاس بەغدا، ئمروو سێشەممە، داوەزیا وەگترد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 87 سەنت داەزی کە یەکسانە وە 1.33% رەسیە 64.73 دۆلار، و خام ناوڕاسیش 87 سەنت داوەزی کە یەکسانە وە 1.26% رەسیە 67.98 دۆلار.
نرخ نەفت بەرزەوبوی وەرد وسانن ئەریکا و چین لە زیایکردن باجەیل گومرکی، رخداری دروسبوین مەراف بازرگانی لەناوەینیان کە ئابووریان پەک بخەێد خواست سزەمەنی لە گەپترین وەکارهاوەرەیل نەفت جەهان کەم بکەێد.
نرخ خام برێنت 66.89 دۆلارە، و نرخ خام ئەمریکی رەسیە 64.18 دۆلار.