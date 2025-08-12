داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین نەفت

شەفەق نیوز ــ بەغدا

نرخ خام قورس و ناوڕاس بەغدا، ئمروو سێشەممە، داوەزیا وەگترد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 87 سەنت داەزی کە یەکسانە وە 1.33%‎‎ رەسیە 64.73 دۆلار، و خام ناوڕاسیش 87 سەنت داوەزی کە یەکسانە وە 1.26% ‎رەسیە 67.98 دۆلار.

نرخ نەفت بەرزەوبوی وەرد وسانن ئەریکا و چین لە زیایکردن باجەیل گومرکی، رخداری دروسبوین مەراف بازرگانی لەناوەینیان کە ئابووریان پەک بخەێد خواست سزەمەنی لە گەپترین وەکارهاوەرەیل نەفت جەهان کەم بکەێد.

نرخ خام برێنت 66.89 دۆلارە، و نرخ خام ئەمریکی رەسیە 64.18 دۆلار.