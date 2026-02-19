‏داوەزیان نرخ خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین جیهانی

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏خام قورس بەسرە وە بڕ 61 سەنت داوەزیا یەکسانە وە

‏ 0.96%، رەسیە 62.61 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، هەمیش نرخ خام ناوڕاس بەسڕە 61 سەنت داوەزیا وە رێژەی 0.93%، رەسیە 64.86 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ

‏لە وەرانوەر، نرخ نەفت لەبان ئاست جیهان بەرزەوبوین وەخوەی دی، هاوکات وەرد مەزەنەیل ئەو تەقەلایەیلە وڵاتەیەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران ئەرا چارەکردن گرژیەیل لە ناوچە سەرەکییەیل بەرهەمهاوردن نەفت دەن.

‏نرخ نەفت خام برێنت ئەیا 70.54 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ بەرزەوبوی، هەمیش نەفت خام تەکساسی ئەمریکی رەسیە 65.42 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

