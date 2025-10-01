داوەزیان نرخ خام بەسرە ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک

2025-10-01T08:07:13+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام بەسرە وە هەردوو جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 1.82 دۆلار داوەزیا یەکسانە وە  2.68%‎‎ رەسیە 66.20 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش، 1.82دۆلار داوەزیا وە رێژەی 2.62% ‎رەسیە 67.75 دۆلار.

نرخ نەفت جێگیربوی لەدویای زەرەدکردن دوو رووژ وەبان یەک، وەبەرهێنەرەیل پلان  دانانە ئۆپک + بەرهەمهاوردنی زیایبکەێد  ئەرا مانگ ئایندە، وەرانوەر مەزەنەیل بانکماش ئەمارەیل نەفت خا ئەمریکی.

برێنت وە بڕ 12 سەنت بەرزەوبوی رەسیە  66.15 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و خام خوەرئاوای تکساسیش 12 سەنت بەرزەوبوی رەسیە   62.49 دۆلار ئەرا بەرمیلیگ.

