داوەزیان گەپیگ نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

2026-01-31T09:13:33+00:00

‏ ‏شەفەق نیوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت   و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 1.040 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 1.036 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 1.010 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە و1.006 دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 1.040 هەزار دینار و 1.050 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 1.010 هەزار دینار و و1.020 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 1.130 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 1.078 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 925 دینار.

