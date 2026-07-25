‏ داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

‏ داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر
2026-07-25T09:22:56+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت   و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 856 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە  852 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 826 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 822 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 855 هەزار دینار 865 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای  عراقی ها ناونی 825 هەزار دینار و 835 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 900 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 860 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 736 هەزار دینار.

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