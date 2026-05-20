داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

شەفەق نیوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 965 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 961 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 935 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 931 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 965 هەزار دینار و 975 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 935 هەزار دینار و 945 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 1011 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 965 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 827 هەزار دینار.

