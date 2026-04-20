‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

شەفەق نیوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 1.026 ملیۆن دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 1.023 ملیۆن دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 996 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 961 هەزار .

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 1.025 ملیۆن دینار و 1.035 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 915 هەزار دینار و 1005 ملیۆن دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە یەک 1.068 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 1.020 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 876 دینار.

‏

‏