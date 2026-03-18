‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە1.047 ملیۆن دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 1.043 ملیۆن دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 1.017 ملیۆن دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 1.013 ملیۆن دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 1.050 ملیۆن دینار و 1.060 ملیۆن دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 1.020 ملیۆن دینار و 1.030 ملیۆن دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوزیا، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 1.128 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 1.078 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 923 دینار.

