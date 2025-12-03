‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 845 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 841 دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 815 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 811 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 845 هەزار دینار و 855 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 815 هەزار دینار و 825 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 883 دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 843 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 723 دینار.

