‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/ هەولێر

نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 746 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 742 دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 716 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 712 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 745 هەزار دینار و 755 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 715 هەزار دینار و 725 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەرزەوبوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 798 دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 762 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 653 دینار.

