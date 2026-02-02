‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر ‏

‏شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 970 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 965 دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 940 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 936 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 970 هەزار دینار و 980 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 940 هەزار دینار و 950 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەرزەوبوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 1.059 دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 1.012 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 865 دینار.

