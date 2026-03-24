‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 962 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 958 دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 932 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 928 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 965 هەزار دینار و 975 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 935 هەزار دینار و 945 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەربەوبوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە 1.023 دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 977 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 834 دینار.

