‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد لە هەولێر

‏شەفەق نیوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 668 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 664 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزیان توومار کرد لەپای 638 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە و 634‌ هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 670 هەزار دینار و 680 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 640 هەزار دینار و 650 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزیا، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 22 رەسیە

‏695 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 663 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 568 دینار.

