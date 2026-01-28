داوەزیان نرخ بەسرە وەگەرد بەرزەوبوینی لە ئاست جیهان
2026-01-28T08:04:52+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغداد
نرخ خام "قورس وناوڕاس" بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.
وەپای وەدویاچگنەیل شەفەق نیوز، نرخ خام قورس بەسرە وە بڕ 82 سەنت وە رێژەی 2.34%، داوەزیا رەسیە 60.16 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ و نرخ خام ناوڕاس وە بڕ 82 سەنت و وەرێژەی 1.29% داوەزیا و رەسیە 62.61 دۆلارئەرا هەر بەرمیلیگ.
خام برێنت رەسیە 67.82 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگو خام تکساس ئەمریکا 62.72 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.