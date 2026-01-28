‏داوەزیان نرخ بەسرە وەگەرد بەرزەوبوینی لە ئاست جیهان

2026-01-28T08:04:52+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏نرخ خام "قورس وناوڕاس" بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏وەپای وەدویاچگنەیل شەفەق نیوز، نرخ خام قورس  بەسرە وە بڕ  82 سەنت وە رێژەی 2.34%، داوەزیا رەسیە 60.16 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ و نرخ خام ناوڕاس وە بڕ   82 سەنت و وەرێژەی 1.29% داوەزیا و رەسیە 62.61 دۆلارئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏خام برێنت رەسیە 67.82 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگو خام تکساس ئەمریکا   62.72 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

