‏داوەزیان نرخ بەسرە وەگەرد بەرزەوبوینی لە ئاست جیهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏نرخ خام "قورس وناوڕاس" بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏وەپای وەدویاچگنەیل شەفەق نیوز، نرخ خام قورس بەسرە وە بڕ 82 سەنت وە رێژەی 2.34%، داوەزیا رەسیە 60.16 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ و نرخ خام ناوڕاس وە بڕ 82 سەنت و وەرێژەی 1.29% داوەزیا و رەسیە 62.61 دۆلارئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏خام برێنت رەسیە 67.82 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگو خام تکساس ئەمریکا 62.72 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.