‏داوەزیان نرخ ام بەسرە وە زیاتر لە 3%

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ خام بەسرە وە هەردوو جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو پەنجشەممە، زیارتر لە 3%، داوەزیا وەبان بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان.

‏ نرخ خام قورس بەسرە 2.19 دۆلار داوەزیا وە ڕێژەی 3.82%‎‎ رەسیە 55.08 دۆلار، خام ناوڕاس بەسرەش داوەزیا 2.19 وە رێژەی 3.66% رەسیە 57.63 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە دویای دوو رووژ لە داوەزیان بەرزەوبوی، پاڵپشتە وە داوەزیان ئەمارەیل نەفت خام ئەمریکا زیاتر لە ئەوەگ مەزەنەکریا، لەناو پیشوازی بازرگانەیل ئەا سەنین سزەمەنی، لەهەمان وەخت بازاڕ وەدویاچگن کەێد لە گەشەیل ڤەنزوێلا.

‏

‏