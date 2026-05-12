داوەزیان کەمیگ نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وەشیوەی کەمیگ داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154,050 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,250 دينار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,750 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,650 دينار.