داوەزیان کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-04-27T08:44:43+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 154,900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ یەکشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 155,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 155500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154,550 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏‌

