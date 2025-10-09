داوەزیان کەمیگ نرخ خام بەسرە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام "قورس و ناوڕاس" بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیان کەمیگ توومارکرد هاوکات وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان، لە ئەنجام داوەزیان رخداریەیل جیوسیاسی و بەرزەوبوین نرخ دۆلار ئەمریکی.

وەپای داتا جەهانیەیل، نرخ خام بەسرە "قورس" بڕ 9 سەنت داوەزیا وە رێژەی 0.14% رەسیە 64.8 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وەهەمان بڕ خام ناوڕاس بەسرە داوەزیا وە رێژەی 0.14% رەسیە 65.63 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

ئێ داوەزیانە لە دویای داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان تێد ، کە گرێباستەیل پیشوەختە ئەرا خام برێنت بڕ 34 سەنت یا وە رێژەی 0.51% داوەزیا رەسیە 65.91 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ خام خوەرئاوای تەکساس ناوڕاس ئەمریکا وە بڕ 38 سەنت یا وە رێژەی 0.61% داوەزیا و رەسیە 62.17 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.