داوەزیان کەمیگ نرخ خام بەسرە وەرد بەرزەوبوین نەفت لە بازاڕەیل جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، کەمیگ داوەزیان وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

نرخ خام قورس 9 سەنت و وە رێژەی 0.14%‎‎ داوەزیا و رەسیە 64.38 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس 9 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 0.13% ‎رەسیە 67.63 دۆلار.

نرخ نەفتبەرزەوبوی وەرد دوارە رخداریەیل لە دابینکاری، هەمیش گفتوگویەیل ئەرا کۆتایهاتن جەنگ ناوەین روسیا و ئۆکرانیا کە وەخت درویژیگ برد، و سزایەیل بان نەفت روسیا‌ مەنییە.

نرخ خام برێنت رەسیە 65.93 دۆلار و نرخ خام ئەمریکی رەسیە 62.72 دۆلار.