داوەزیان کەمیگ نرخ خام بەسرە وەرد بەرزەوبوین نەفت لە بازاڕەیل جەهان
2025-08-20T08:06:59+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، کەمیگ داوەزیان وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس 9 سەنت و وە رێژەی 0.14% داوەزیا و رەسیە 64.38 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس 9 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 0.13% رەسیە 67.63 دۆلار.
نرخ نەفتبەرزەوبوی وەرد دوارە رخداریەیل لە دابینکاری، هەمیش گفتوگویەیل ئەرا کۆتایهاتن جەنگ ناوەین روسیا و ئۆکرانیا کە وەخت درویژیگ برد، و سزایەیل بان نەفت روسیا مەنییە.
نرخ خام برێنت رەسیە 65.93 دۆلار و نرخ خام ئەمریکی رەسیە 62.72 دۆلار.